VVD-wethouder Revis snapt dat Rutte relschoppers jaarwisseling “liefst in elkaar zou slaan”

De Haagse VVD-wethouder Boudewijn Revis begrijpt dat premier Mark Rutte de relschoppers tijdens de jaarwisseling “het liefst in elkaar zou slaan”. Rutte reageerde gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie op het nieuws dat het aantal geweldadigheden tegen politiemensen in Nederland tijdens de jaarwisseling weer is toegenomen.

Revis zei in het nieuwe politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM dat hij het gevoel van de premier wel kan voorstellen. “Want als je hoort wat er in heel Nederland weer is gebeurd, dan denk je: ik zou die mensen graag een klap willen geven. Maar zo werkt het niet in dit land – en gelukkig niet.”

“We moeten zorgen dat hulpverleners hun werk goed kunnen doen en dat mensen in de straat elkaar in de gaten houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen, dus ook de premier, denkt: het liefst zou ik iemand voor z’n bakkes slaan”, reageerde Revis.

De wethouder van de VVD vindt de uitspraken van Rutte niet premier-onwaardig. Revis: “Ik denk dat het goed is dat mensen die dit land besturen, ook soms een keer laten zien dat ze een mens zijn. Want natuurlijk word je daar boos van. Als je die beelden ziet van mensen die hulpverleners aanvallen, het leven zuur maken, zich gedragen als beesten, dan mag je daar ook wel emotie bij tonen. Daarna moet je gewoon de goede maatregelen nemen die horen in een fatsoenlijk land als Nederland.”

Luister hier het fragment op Den Haag FM.