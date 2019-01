Jonge Taekwondoka’s strijden om nationale titel in Sportcampus Zuiderpark

D’Angelo en Jeangu Macrooy in De Nieuwe Van Nierop

Meer in

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer D’Angelo en Jeangu Macrooy (foto).

We zijn van soulzanger D ‘Angelo wel gewend dat we lang moeten wachten op nieuwe songs en na vier jaar wordt ons wachten beloond, hij heeft een single en wat voor een! Je hoort ‘m zondagavond in de uitzending, net als vers werk van de Surinaamse zanger Jeangu Macrooy.

Meer nieuwe releases zijn er van Calvin Harris (met Rag ‘n’ Bone Man), Sam Smith, Noname, Isaac Gracie, Chaka Khan, Lizzo, Lewin (Met Jara), Bertolf, Radiohead, Alain Clark en Lana Del Rey. Tevens besteden we aandacht aan de overleden Rotterdamse rapper Feis en staat de TOP 3 in het teken van covers, met Muse die Duran Duran doet en Hozier die Destiny’s Child interpreteert.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).