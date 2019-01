Den Haag telt 34 ooievaars deze winter

Het gaat goed met de ooievaar in Den Haag. Vrijwilligers deden afgelopen weekend mee aan de landelijke wintertelling van de vogels. In Den Haag telde vrijwillige vogelaar Caroline Walta 34 exemplaren. “Dat ligt goed in het gemiddelde”, vertelt ze op Den Haag FM.

In het noorden van Den Haag en in Marlot zitten veel ooievaars volgens Caroline. “Als het hard waait blijven ze graag laag bij de grond. Op het veld bij Marlot hebben ze geen last van de wind, en is de bodem nat genoeg zodat ze genoeg voedsel kunnen vinden.” Om die reden leidt Caroline ook jaarlijks een wandeling door Marlot. “We zagen zondag achttien vogels in het veld en ik heb zelf wat rondgefietst. Zo kwam ik op totaal 34 ooievaars.”

In totaal zijn er in heel Nederland 574 ooievaars geteld. Dat ligt iets lager dan het aantal van vorig jaar, toen de teller eindige op 650. Het aantal van dit jaar kan nog een beetje toenemen omdat sommige mensen hun informatie pas een dag later doorgeven.

Foto: Ane van Rees

Luister hier naar het interview met Caroline Walta op Den Haag FM.