Gemeente komt met actieplan voor opknapbeurt Badhuisstraat

Begin 2019 stelt de gemeente een actieplan op voor het opknappen van de Badhuisstraat op Scheveningen. Dit blijkt uit een reactie van het stadsbestuur op vragen van D66-raadslid Dennis Groenewold. De plannen voor een opknapbeurt worden onderdeel van het actieprogramma Den Haag Winkelstad.

“De ondernemers pleiten al langer voor verbeteringen aan de Badhuisstraat. Het is goed om te zien dat de gemeente er nu ook echt werk van maakt”, aldus Scheveninger Groenewold. Een meerderheid van de raad heeft al ingestemd met de opknapbeurt van de Scheveningse winkelstraat. Het bleef tot voor kort onduidelijk wanneer het stadsbestuur van plan was aan de slag te gaan met de winkelstraat, maar daar is nu helderheid in gekomen. “Ik ben zeer benieuwd naar de plannen van de wethouder. Het is daarbij belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van ondernemers in de Badhuisstraat”, benadrukt Groenewold.

Inmiddels zijn er al wel kleine verbeteringen aan de straat verricht. Een onderdeel daarvan is het verwijderen van weesfietsen en het herstellen van schade die is ontstaan als gevolg van bouwwerkzaamheden aan een nieuwe supermarkt. “We hebben gezien dat de Keizerstraat ook een stuk aantrekkelijker is geworden na aanpassingen. Ik hoop dat ditzelfde effect optreed als de Badhuisstraat wordt opgefrist.”

Foto: Google Maps