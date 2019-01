Groep de Mos vraagt wethouder opheldering bouw Noordboulevard

Groep de Mos vraagt zich af of de werkzaamheden aan de noordelijke boulevard van Scheveningen op tijd af zullen zijn voor het zomerseizoen. In een artikel in AD Haagsche Courant van afgelopen zaterdag uitten horecaondernemers hun bezorgdheid over de opleverdatum.

Volgens wethouder Boudewijn Revis wordt de nieuwe boulevard op 15 mei opgeleverd. Jon van den Ende, adviseur van vijf van de zes horecaondernemers op de boulevard, stelt dat die datum cruciaal is. “Als die niet wordt gehaald, kunnen zij geen lucratief seizoen draaien.” Uit het krantenartikel blijkt dat de strandtenthouders op de boulevard “gegronde twijfels” hebben over de haalbaarheid.

Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs voegt daar aan toe dat de strandtenten zekerheid moeten hebben. “Bruiloften, feesten en partijen die komende lente en zomer gaan plaatsvinden moeten nu geboekt worden.” Sluijs heeft de wethouder nu om opheldering gevraagd.