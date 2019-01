Robin Haase plaatst zich voor tweede ronde Australian Open

De Haagse tennisser Robin Haase heeft zich in Melbourne geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. In de eerste ronde won de Hagenaar in drie sets van de Spanjaard Guillermo García López (7-5, 6-4, 7-5).

De 31-jarige Haase maakt met deze overwinning een einde aan een dramatische reeks. De vorige zeven edities van de Australian Open vloog Haase er al in de eerste ronde uit.

In de tweede ronde neemt Robin Haase het op tegen Thomas Berdych. De 33-jarige Tsjech is de voormalige nummer vier van de wereldranglijst. Na een aantal blessures staat hij nu op plek 57, Haase staat 58e.

Foto: Hans Willink