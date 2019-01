Tekort aan medicijnen neemt alleen maar toe

Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of helemaal niet verkrijgbaar was, is vorig jaar verder gestegen. Dat blijkt maandag uit cijfers van apothekersorganisatie de KNMP in Den Haag. “Er zijn heel veel redenen waardoor een medicijn niet te krijgen is”, vertelt directeur van de KNPM Eric Janson tegen Den Haag FM.

Volgens Janson zijn er uiteenlopende redenen voor een medicijn dat niet leverbaar is. “Soms valt er een container is zee, soms worden de medicijnen niet goed gekeurd of er kan een calamiteit bij een grondstoffenfabriek zijn.” Dat laatste kan veel roet in het eten gooien, volgens Janson, aangezien sommige medicijnen worden gemaakt uit bestanddelen die maar weinig fabrieken produceren. “Toch is het niet te verkroppen dat iemand zijn medicijn niet krijgt.”

Volgens de KNMP nemen de tekorten alleen maar toe. “Dat is vrij serieus.” Janson is druk op zoek naar oplossingen. “Misschien kan er een grotere voorraad worden houden. Daarnaast zijn medicijnen in Nederland erg goedkoop. Daarom hebben fabrikanten wellicht meer de neiging om aan andere landen te verkopen, waar ze meer dienen dan in Nederland in geval van schaarste.”

Luister hier naar een interview met Eric Janson op Den Haag FM.