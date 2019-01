ADO Den Haag wil in 2020 af van kunstgras

ADO Den Haag wil de overstap maken van kunstgras naar “echt” gras. Algemeen directeur Matthijs Manders meldde maandag tijdens de nieuwsjaarsreceptie van de club dat ADO bij de start van het voetbalseizoen 2020/2021 moet overgaan op natuurgras.

“Met ingang van het seizoen 2020/2021 gaat ADO Den Haag hoogstwaarschijnlijk weer op echt gras voetballen”, zei de algemeen directeur. Door de overstap naar natuurgras kan ADO vanaf 2020 niet meer in het Cars Jeans stadion trainen. Waar de de Haagse club dan naar toe gaat, wil Manders nog niet zeggen. “De ruimte is schaars in Den Haag, maar we zijn momenteel druk om een plek te vinden om te kunnen trainen”, vertelt hij aan mediapartner Omroep West. “We zijn een Haagse club en trainen in Den Haag. Waar? We hebben een plekje gevonden. Ik zeg nog niet waar. We hebben met meerdere partijen te maken en we willen het communiceren op het moment dat we het kunnen communiceren.”

ADO Den Haag legde eind 2013 kunstgras aan omdat de voorbereidingen voor het WK hockey de grasmat ernstig hadden beschadigd.

