CDA wil aanpak uitbuiting en mensenhandel in nagelsalons

Het CDA in Den Haag wil dat het stadsbestuur uitbuiting en mensenhandels in nagelsalons gaat aanpakken. Uit een onderzoek van NOS op 3 blijkt dat een groot aantal Vietnamezen onder valse voorwendselen naar Europa wordt gesmokkeld. Eenmaal in Nederland worden hun paspoorten afgepakt en krijgen zij te horen dat ze moeten werken om hun reis af te betalen. Ze maken lange dagen, soms in slecht geventileerde ruimtes, en werken tegen een hongerloon.

Vanuit de inspectie is er nauwelijks toezicht op het werk dat zij leveren en dus ook onbekend hoe en in welke mate dit probleem zich afspeelt in Den Haag. Daniëlle Koster van het CDA staat versteld van de bevindingen van het onderzoek. “Dee berichten die naar buiten komen zijn uiterst zorgwekkend”, zegt Koster. “Het is bekend dat in andere branches, zoals de prostitutie binnen massagesalons, helaas ook vaak sprake is van uitbuiting en mensenhandel. Maar mensen die onder vreselijke omstandigheden in nagelsalons werken lijken tot nu toe onder de radar te zijn gebleven.”

Het CDA wil nu van het stadsbestuur weten hoeveel nagelsalons er in Den Haag zijn en of er reden is om aan te nemen dat het hier ook foute boel is. Koster dringt daarnaast aan op een proactieve houding als het gaat om inspectie van de salons. “We kunnen niet verwachten dat de mensen die min of meer gedwongen aan het werk zijn, zelf aan de bel trekken, daar zijn ze vaak veel te bang voor. Daarom moet er meer toezicht komen op de salons en moet de inspectie niet pas na een melding een kijkje gaan nemen”, aldus de CDA’er.