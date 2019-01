Dossier Mastenbroek in het teken van jeugdzorg

Het radioprogramma Dossier Mastenbroek staat woensdagavond twee uur lang in het teken van jeugdzorg, voogdij-kwesties, verdrietige uithuisplaatsingen en ouderverstoting. Het programma wordt live uitgezonden tussen 21.00 en 23.00 uur.

“Na een oproepje op Facebook en Twitter om mee te praten in de uitzending heb ik werkelijk tientallen mailtjes gekregen”, zegt presentator Martijn Mastenbroek. “Ik beraad mij erop om binnenkort een tweede uitzending over jeugdzorg-kwesties te maken. We hebben aan twee uur nu al niet genoeg.”

Een zestal ouders en familieleden komt woensdagavond openhartig aan het woord. Ze praten over het gemis van hun (klein)kinderen, conflicten met de rechterlijke macht en bureaucratie binnen jeugdzorginstanties. Het zijn veelal schrijnende verhalen. “Ik heb ontzettend veel waardering voor het feit dat ze dit op de radio durven te vertellen”, zegt Mastenbroek. Bestuurder Bas Timman van Jeugdformaat is daarnaast bereid om te vertellen over de uitvoering van jeugdzorg. Een vak waarin emoties soms hoog kunnen oplopen.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.