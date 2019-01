Gezond, duurzaam én gezellig. Haagse studenten koken met ouderen.

Ouderen uit hun isolement halen, gezond eten en tegelijkertijd werken aan duurzaamheid. Het idee om dit te gaan doen, ontstaat tijdens de studie van de Haagse studenten Joost Hoppenbrouwers en Berend Besseling. Inmiddels hebben ze er serieus werk van gemaakt en koken ze dagelijks met tientallen ouderen verschillende gerechten met veel groenten.

Met hun sociale onderneming ‘Liefs van Oma’ koken de heren momenteel op zes locaties in de stad. ‘In sommige buurthuizen koken we met senioren van 65 plus, maar soms maken we ook gerechten met ouderen boven de 90 jaar’, vertelt Berend.

Omdat Joost en Berend van te voren niet weten welke groenten er over blijven bij de groothandel en supermarkten, is het menu altijd een verrassing. ‘Wat we gaan koken, hangt geheel af van de ingrediënten die we gesponsord krijgen’, aldus Joost. ‘We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen, maar soms kan het weleens voorkomen dat we twee weken achter elkaar paprikasoep maken.’