KNNV zoekt vrijwilligers om padden te helpen met oversteken

De Haagse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het overzetten van padden. “Bij het oversteken van wegen worden ze veel doodgereden of aangereden, en dat is zielig”, vertelt voorzitter van de Haagse KNNV Anna Kreffer op Den Haag FM.

Eind februari begint de jaarlijkse paddentrek. Dan gaan de dieren weer op zoek naar hun geboortewateren om zich voort te planten. “Soms hebben de mannetjes al zo veel zin, dat ze al op een vrouwtje klimmen en zich laten dragen voor ze bij het water zijn.” Om daar te komen moeten ze soms drukke wegen oversteken. “In Den Haag zijn er hotspots bij de Laan van Poot, de Kwekerijweg en bij de grens met Leidschendam.” De vrijwilligers brengen de padden in een emmertje naar de overkant van de weg en laten ze weer vrij. “Je bent ’s avonds zo’n drie uur bezig als je wilt meehelpen.”

Iedereen die padden wil helpen bij het oversteken, kan zich aanmelden via het e-mailadres van de dierenbescherming. “Coördinatoren houden de wegen in de gaten. Zodra de paddentrek echt begint zullen zij de vrijwilligers oproepen”, aldus Kreffer.

Foto: Udo Ockema (Wikipedia)

