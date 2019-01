Koninklijke familie officieel verhuisd naar Den Haag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters hebben zich maandag ingeschreven in Den Haag. Op het kantoor van burgemeester Pauline Krikke tekenden ze de verhuispapieren.

Afgelopen weekend verhuisde het koninklijk gezin van villa Eikenhorst in Wassenaar naar paleis Huis ten Bosch. Het gezin woonde sinds 2003 in Wassenaar. De afgelopen jaren werd Huis ten Bosch flink gerenoveerd. De verbouwing kostte 63 miljoen euro.

De koning woonde in zijn jeugd ook al enkele jaren in paleis Huis ten Bosch. Voor de prinsessen is het een terugkeer naar hun geboortestad. Amalia, Alexia en Ariane werden alle drie in het Bronovo ziekenhuis.

Foto: RVD