Moeder vermiste Max(13) aangehouden

De moeder van de afgelopen zondag teruggevonden Max is aangehouden. De dertienjarige jongen werd bijna drie weken vermist en werd zondagavond in goede gezondheid bij zijn moeder teruggevonden.

Op 23 december liep Max weg uit een instelling van Bureau Jeugdzorg. Ook van zijn moeder werd sindsdien niets meer vernomen. De moeder had al jaren ruzie met de vader van Max. Zij beschuldigt haar ex ervan dat hij haar jarenlang zou hebben geterroriseerd en dreigde de kinderen bij haar weg te halen. Ze schreef een boek, dat op last van de rechter uit de handel gehaald werd. Het leidde ertoe dat ze geen ouderlijk gezag meer heeft.

De onderzoeksrechter beslist woensdag over de verlenging van het voorarrest. De moeder zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Ze wordt verdacht van onttrekking aan de ouderlijke macht.