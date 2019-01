Ondernemers Badhuisstraat willen af van grijs en grauw entree

De winkeliers van de Badhuisstraat op Scheveningen willen het liefst zo snel mogelijk af van de grauwe entree van het winkelgebied. Dat zegt de voorzitter van de winkeliersvereniging, Mariska van den Berg dinsdag op Den Haag FM. “Het mag wel wat gezelliger.”

Maandag werd bekend dat de gemeente binnenkort met een actieplan komt voor het opknappen van de Scheveningse winkelstraat. “Ik ben zeer benieuwd naar de plannen van de wethouder. Het is daarbij belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van ondernemers in de Badhuisstraat”, benadrukte D66-raadslid en Scheveninger Dennis Groenewold.

De grijze kale muren aan het begin van de straat is veel ondernemers een doorn in het oog, zo stelt Mariska. “Het nodigt totaal niet uit om de straat in te lopen.” De winkels zelf zijn vanaf dat punt nog niet te zien door een bocht in de weg. “Na dat bochtje zie je pas hoe gezellig het is in de straat. We willen het eerste stukje wel wat kleurrijker en gezelliger hebben.”

Complete herinrichting

Carl Frietman is de BIZ-coordinator van de Badhuisstraat. Hij noemt zijn functie als “de spreekbuis namens de ondernemers richting de gemeente.” Carl hoopt op een nog grondige aanpak. “Het uiteindelijke doel is een complete herinrichting van de straat.”

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.