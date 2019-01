Strandtenthouder Noordboulevard denkt pas in 2020 open te gaan

Horecaondernemer Peter van den Assem heeft er een hard hoofd in dat de verbouwing aan de Noordboulevard op tijd af is voor het nieuwe strandseizoen. De eigenaar van Beachclub Zeezicht zegt dat wat hem betreft de zaak pas weer in 2020 open gaat.

“Als de boulevard een grote bouwput is dan hou ik mijn zaak gewoon dicht”, zegt Peter op Den Haag FM. “De parkeergarage is pas in juli klaar, mijn tent is niet te bereiken.” De ondernemers hebben met wethouder Boudewijn Revis een deadline van 15 mei afgesproken. “Als die deadline niet gehaald wordt gaan we dus niet open. Dan moet de gemeente net als vorig jaar over de brug komen”, aldus Van den Assem.

Sinds eind 2017 wordt er al gewerkt op dit deel van Scheveningen. De oude boulevard inclusief de oude bebouwing van eigenaar Hommerson is gesloopt.