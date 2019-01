Winternachten-special in Het Woordenrijk

Dinsdagavond zijn Winternachten-festivaldirecteur Ton van de Langkruis en dichter Dean Bowen (foto) te gast in het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM.

Van donderdag 17 tot zondag 20 januari vindt het Winternachten/Writers Unlimited Festival plaats in Den Haag met een grote hoeveelheid aan schrijvers, debatten, films en artiesten op het programma. In Het Woordenrijk hoor je een uitgebreid interview met festivaldirecteur Ton van de Langkruis over het festival dat rondom het Theater aan het Spui plaatsvindt. Tevens hoor je een gesprek met dichter en performer Dean Bowen, die eigen werk zal voordragen en tevens Berber-poëzie behorend bij een festivalonderdeel over de Berber Bibliotheek. Alle muziek in de uitzending is van festival-artiesten zoals Aafke Romeijn, Akwasi, Mathilde Santing en Raj Mohan.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen en Ricco van Nierop.

