2018 het beste jaar ooit voor Paard: bezoekersrecord en bijna 700 shows

Met bijna 700 verschillende producties en een kwart miljoen bezoekers was 2018 voor poppodium Paard het beste jaar ooit. Dat heeft de poptempel woensdag bekendgemaakt.

“Poppodium beleefde in 2018 het beste jaar uit haar lange historie. Het podium kraakte in haar voegen en zette daarmee de stijgende lijn van de afgelopen jaren door”, staat in een owensdag verschenen persbericht.

Ook het aantal uitverkochte shows was met tachtig het hoogste ooit in het 48-jarig bestaan van de concertzaal. Mede hierdoor steeg het Paard naar de achtste positie van sterke culturele merknamen in Zuid-Holland.

Foto: Jan Rijk