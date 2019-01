ADO Den Haag breekt met eSporter om ontuchtzaak

ADO Den Haag heeft per direct zijn enige eSporter aan de kant gezet. De 25-jarige Mitchel D. moest dinsdag voor de rechter verschijnen voor ontucht met een meisje van 14, in 2013. D. was toen negentien jaar. ADO meldde dinsdagavond laat in een persbericht dat de club alle afspraken met de eSporter per direct heeft opgezegd.

D. kreeg in 2013 contact met het meisje via Facebook, dat leidde uiteindelijk tot een ontmoeting. De twee hadden seks, zij was toen veertien jaar. Daarnaast voerde het meisje op verzoek van D. seksule handelingen uit voor de webcam. In 2015 deed ze aangifte tegen D. Die werd eind juli veroordeeld tot tachtig uur werkstraf. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk

“Wij hebben dinsdagavond lang met Mitchel gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen basis meer ligt voor een verdere samenwerking”, aldus ADO-directeur Mattijs Manders. “Door omstandigheden zien wij in hem geen uithangbord van de club meer.” De club wil verder niet “inhoudelijk op de situatie ingaan”. D. was sinds februari 2017 in dienst bij ADO als eSporter. Hij speelde in een professionele competitie met zeventien andere gamers het voetbalspel FIFA.

Foto: Wikipedia