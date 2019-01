Burgemeester Pauline Krikke “verdient een uitbrander” tijdens debat over Scheveningse vonkenregen

De gemeenteraad gaat woensdag in gesprek over het handelen van burgemeester Pauline Krikke rondom de gebeurtenissen op Scheveningen tijdens de jaarwisseling. Toen zorgde het vreugdevuur voor een regen van vonken en asdeeltjes die schade bracht aan woningen en voertuigen in de badplaats. Volgens de bezoekers van het oer-Scheveningse Koffiehuis Leny heeft Krikke verkeerd gehandeld door de vuren niet af te gelasten en mag ze een flinke uitbrander krijgen.

De bezoekers denken er vrijwel allemaal het zelfde over. “Ze heeft verkeerd gehandeld door de vuren te laten doorgaan, maar we maken allemaal wel eens fouten in het leven,” vertelt Kees, die geregeld in het koffiehuis komt. “De wind stond verkeerd en er is te hoog gebouwd. Dan moet je het niet laten doorgaan.” Een andere gast vindt dat de burgemeester daar wel een uitbrander voor verdient. “Ze mag er wel op aangesproken worden, maar ik hoop niet dat ze de laan uit gestuurd wordt.” Daar zijn alle Scheveningers in het koffiehuis het over eens.

Angst

“Ik denk dat ze toestemming gaf om de rottigheid die anders ontstaat in de hand te houden. Dat is natuurlijk niet de oplossing”, stelt Kees. De burgemeester verklaarde eerder het tegendeel. Intimidatie en angst zouden niets te maken hebben gehad met de beslissing om het vreugdevuur door te laten gaan.

Het debat, waarin het handelen van de burgemeester wordt besproken, begint woensdag om 13.30 uur en wordt op Den Haag TV uitgezonden.

Foto: Kevin Samboe

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.