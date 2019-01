Haagse groene ondernemer wil Eerste Kamer in met Code Oranje

De Haagse Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra gaat proberen met de nieuwe beweging Code Oranje een zetel te veroveren in de Eerste Kamer. De Telegraaf-columnist trekt de lijst voor Code Oranje, dat burgers met referenda en tal van andere instrumenten meer inspraak wil geven.

Koornstra wil met Code Oranje “het systeem hacken”. Dat is hard nodig, want Nederland is volgens hem zo gepolariseerd dat alles tot stilstand dreigt te komen. De haperende overgang naar een duurzame economie is voor de groene ondernemer een sprekend voorbeeld. “Vernieuwing moet van buiten de gevestigde politiek komen.”

Code Oranje steunt vooral op burgemeesters, wethouders, lokale partijen en pleitbezorgers van democratische vernieuwing. De beweging doet in maart in ieder geval in de vier grootste provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Daar komen mogelijk nog vijf andere provincies bij. Daar hoopt de beweging genoeg Statenleden te verzamelen om Koornstra de senaat in te helpen.

Mark Rutte

Koornstra schreef ooit samen met toenmalig VVD-talent Mark Rutte een ‘groen-rechts’-manifest, maar is “al jaren lid van zo ongeveer alle politieke partijen die ertoe doen”. Hij deed in 2011 op eigen houtje al eens een gooi naar een Eerste Kamerzetel. Op advies van CDA-prominent Herman Wijffels gaat hij nu als boegbeeld van Code Oranje de verkiezingen in.

Foto: Code Oranje (Facebook)