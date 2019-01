Kaartverkoop nieuwe muziekfestival Kingsworld officieel van start

De kaartverkoop voor het nieuwe muziekfestival Kingsworld is woensdag officieel van start. De organisatie belooft dat het festival op Koningsdag in het teken staat van urban, house en Nederlandstalige muziek. “Ik kan nog geen artiesten noemen, maar het zijn flinke namen die je kent van de radio”, vertelt organisator Timo Bosman op Den Haag FM.

Het Kingsworld festival wordt 27 april in het Zuiderpark voor het eerst georganiseerd. “De sfeer wordt net zo goed als op Den Haag Outdoor, maar dan met een oranje tintje”, aldus Bosman, die ook Den Haag Outdoor organiseert. Hij vindt dat er op 27 april maar weinig te doen is. “Er is hier niet zo veel te beleven op Koningsdag zelf, want het grootste feest is natuurlijk van oudsher al de dag ervoor.”

De voorverkoop is begon een week gelden al, maar Bosman gaat de verkoop van de ‘early bird’ kaarten iets verlengen. “Je kunt nu dus nog voor 17,50 euro een kaartje scoren.” Kaarten kopen kan via de website van het festival.

Foto: Kingsworld (Facebook)

Luister hier naar het interview met Timo Bosman op Den Haag FM.