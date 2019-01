Minister Bruins opent nieuw laboratorium Haagse apotheker om dure medicijnen te maken

De Haagse apotheker Paul Lebbink opent woensdag een eigen laboratorium waar hij op korte termijn zijn zelfgemaakte medicijn tegen een zeldzame taaislijmziekte wil gaan maken. Lebbink verwacht daar het middel te kunnen maken voor fractie van de prijs die de fabrikant nu rekent. Minister Bruno Bruins (Zorg) komt het lab openen.

Lebbink werkt in zijn apotheek in de wijk Transvaal al jaren aan het zelf produceren van een medicijn tegen taaislijmziekte. Hij is naar eigen zeggen de eerste apotheker in Nederland die het aandurft om het middel Orkambi na te maken.

Orkambi wordt sinds 2017 vergoed door de zorgverzekeraars. Het kost zo’n 170.000 euro per patiënt per jaar. Lebbink verwacht zijn medicijn te kunnen maken voor 35.000 euro per patiënt per jaar, een aanzienlijk verschil. “Verzekeraars staan te springen”, vertelt Lebbink. De apotheker verwacht dit jaar de eerste patenten het medicijn te kunnen verstrekken.

Foto: Google Maps