Rudo Slappendel nieuwe stationmanager Den Haag FM

Rudo Slappendel (37) is de nieuwe interim-stationmanager van Den Haag FM. Hij volgt hiermee Gerard van den IJssel op. Slappendel is geen onbekende van de omroep, zo stond hij in 2005 aan de wieg van de zender toen de omroep transformeerde van Stadsradio Den Haag naar Den Haag FM.

Als interim-stationmanager neemt Rudo Slappendel de strategische leiding van de omroep op zich. “De komende periode zal ik veel met de medewerkers, vrijwilligers en externe partijen praten om goed in kaart te brengen waar we als omroep staan. Er gebeuren nu al veel mooie dingen bij de omroep en er is een bevlogen team aan het werk”, zegt Slappendel. “In de komende maanden wil ik de omroep vooral online laten groeien en daar de basis uitbouwen. Daarnaast wil ik in gesprek met Haagse partijen waar we samenwerkingen mee op kunnen zetten.”

Rudo Slappendel heeft zijn eigen mediabedrijf Rudeboy Media en is producent van de Leidse regio-omroep Unity.NU. Daarnaast is hij presentator bij Radio West en was hij in het verleden programmaleider bij de jongerenzender FunX (Den Haag).