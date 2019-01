‘Vonkenregendebat’ over de vreugdevuren live te zien op Den Haag TV

Voor burgemeester Pauline Krikke wacht er woensdagmiddag een heet debat. Ze moet zich voor het eerst in de gemeenteraad verantwoorden over haar optreden na het uit de hand gelopen vreugdevuren op Oudejaarsnacht. Den Haag FM zendt het debat van de raadscommissie veiligheid live uit op Den Haag TV, via de app en onze website.

Een vonkenregen zorgde tijdens oud en nieuw voor een bijna-ramp op Scheveningen. Er vielen, voor zover bekend, wonderwel geen gewonden. We was er schade aan woningen en bedrijfspanden, tuinen, fietsen en auto’s. Vorige week werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht. Dat onderzoek is waarschijnlijk na de zomer klaar.

Het debat zal vooral gaan over na handelswijze van burgemeester Krikke nadat de vonkenregen over Scheveningen trok. Daarover zijn veel vragen. Waarom gaf Krikke bijvoorbeeld na de brand de bouwers de schuld van de vonkenregen omdat ze zich niet aan de afspraken hadden gehouden, terwijl ze zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid in de stad. Of op deze en andere kritische vragen antwoord komt, moet woensdagmiddag blijken.

Het debat in de commissie begint om 13.30 uur en is te volgen via Den Haag TV een live stream via de Den Haag FM app en DenHaagFM.nl.

