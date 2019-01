WINACTIE: Gratis naar AMMAR 808 op donderdag 24 januari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor AMMAR 808 op donderdag 24 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

AMMAR 808 is de Tunesische producer Sofyann Ben Youssouf schuil, die met zijn Roland TR-808 drum computer traditionele Noordafrikaanse ritmes met zware bassen en krachtige beats produceert. Een frisse, vernieuwende en dansbare combinatie die je niet vaak hoort. De band neemt twee uitzonderlijke zangers van de Maghreb mee: Cheb Hassen (Tunesië) en Loak Saidi (Algerije). Samen brengen ze een eclectische en integrerende mix van elektronische grooves en aloude traditionele stijlen.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor AMMAR 808 op donderdag 24 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

