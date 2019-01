Afzwaaiend presentator Kees Jansma naar Sportsignaal Radio?

De doorgewinterde sportjournalist Kees Jansma overweegt onderdeel te worden van het team vrijwilligers van het programma Sportsignaal Radio op Den Haag FM. Ieder weekend verslaat Sportsignaal Radio de lokale amateurwedstrijden en die van ADO Den Haag. “Die schrijf ik erbij op mijn lijstje. Ik doe het alleen voor geld”, vertelt Jansma op Den Haag FM.

Kees Jansma heeft woensdag bekend gemaakt bezig te zijn aan zijn laatste seizoen als televisiepresentator. “Ook al stop ik met werken, de passie voor sport blijft.” Hij geeft aan zich niet te gaan vervelen tijdens zijn pensioen. “Ik kan dan weer wat vaker naar de wedstrijden van ADO Den Haag komen kijken.” De geboren Amsterdammer groeide vanaf zevenjarige leeftijd op in Den Haag en ging er naar school. In die tijd is ook de liefde voor ADO Den Haag ontstaan. “Mijn vader was ook altijd voetbalgek.”

Jansma maakt tot de zomer zijn programma’s ‘De Tafel van Kees’ en ‘Natafelen’ af en stopt dan met presenteren. Hij zegt nog wel regelmatig als gast aanschuiven. Of en wanneer we een aanschuif van Jansma bij Sportsignaal Radio kunnen verwachten is niet bekend.

Foto: Paulblank Wikipedia

Luister hier naar het interview met Kees Jansma op Den Haag FM.