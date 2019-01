Armand Middeldorp is beste pokerspeler van Den Haag

Armand Middeldorp is woensdagavond de Haagse Poker Kampioen 2018 geworden door in de finale in Holland Casino Scheveningen alle andere spelers uit te spelen. Het HPK (Haags Poker Kampioenschap) is een jaarlijks terugkerend evenement. “Het was wel even doorbijten, ik heb er echt voor moeten vechten”, vertelt de Haagse Armand Middeldorp op Den Haag FM.

Het HPK brengt jaarlijks vele amateur pokerspelers op de been, van beginners tot gevorderden. Gedurende het jaar 2018 streden de deelnemers in de voorrondes. Elk kwartaal organiseerde de Stichting Poker Promotie Nederland (PPN) een toernooi in het Cultuur- en Denksportcentrum Den Haag, dat uiteindelijk leidde tot twaalf finalisten. Armand heeft de finale gewonnen met door “all in” te gaan met een aas en een negen in de hand. “Toen viel op tafel ook meteen een aas en een negen en wist ik dat ik gewonnen had.”

Naast een grote beker krijgt Armand ook een cheque voor drie gratis overnachtingen in een hotel en casino in ontvangst nemen. “Ook al ben ik de beste van Den Haag, ga ik niet aan professionele toernooien meedoen. Ik doe dit voor de lol.”

Luister hier naar een interview met Armand Middeldorp op Den Haag FM.