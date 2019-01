Deze zelfrijdende minibus tuft binnenkort door Den Haag

Aanvullend op het openbaar vervoer gaat er vanaf medio dit jaar een zelfrijdende minibus in Den Haag de weg op. Een woordvoerder van vervoermaatschappij HTM meldt dat het de eerste zelfrijdende minibus is die in een van de vier grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) in gebruik wordt genomen.

Bezoekers en patiënten van het HagaZiekenhuis kunnen met de zelfrijdende minibus gratis de laatste paar honderd meter afleggen van de halte van het openbaar vervoer naar de ingang van het ziekenhuis. De minibus scant voortdurend de omgeving en rijdt zelfstandig met een snelheid van maximaal vijftien kilometer per uur. Voor de veiligheid en dienstverlening rijdt een begeleider mee. Die kan zo nodig ingrijpen en helpt passagiers met in- en uitstappen.

De bus met de naam Haga Shuttle rijdt voorlopig vier jaar.

Foto: HTM