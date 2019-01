Haagse Stadspartij laakt optreden Krikke na vonkenregen: “Burgemeester moet zich niet verschuilen”

De oppositie heeft burgemeester Pauline Krikke woensdag flink onder vuur genomen vanwege haar handelen na de uit de hand gelopen vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling. De Haagse Stadspartij (HSP) vindt dat Krikke daadkrachtiger had moeten optreden.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de HSP neemt het Krikke kwalijk dat ze zich verschuilde achter de driehoek, bestaande uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en politie. “Het is niet dat Krikke alle schuld verdient, maar zij is wel degene die naar voren moet stappen. Ze wees te veel naar anderen zoals de driehoek en de bouwers, terwijl ze zelf een belangrijke rol heeft gehad.” Dit is ook niet de eerste keer dat de burgemeester verkeerd handelt bij een crisissituatie, vervolgt Wijsmuller. “Net als na de steekpartij op Bevrijdingsdag. Toen zei ze iets over de toedracht van het voorval en wekte ze daarmee allerlei suggesties.”

De vonkenregen geniet momenteel veel landelijke aandacht. “Dan is het heel belangrijk hoe de burgemeester al boegbeeld optreed.” Zowel de raad als de burgemeester zijn het eens dat de vonkenregen nooit meer mag gebeuren. “De brandstapel zo dicht in de buurt van woningen bouwen moet uitgesloten worden. Dit nooit meer.”

Foto: Kevin Samboe

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.