PvdA en Groep de Mos vinden elkaar in aandachtspunten op woonagenda wethouder Revis

Wethouder Boudewijn Revis presenteerde in december zijn aanpak om de woningnood in Den Haag te verhelpen. Groep de Mos en de Haagse PvdA zijn tevreden met het plan, maar hebben toch een aantal toevoegingen op deze woonagenda. “De wethouder onderschat een beetje hoeveel mensen er naar Den Haag gaan komen”, vertelt raadslid William de Blok van Groep de Mos op Den Haag FM.

De Blok heeft vragen over de langetermijnvisie van de wethouder. “Wordt er ook verder gekeken dan de komende vier jaar?” Martijn Balster, fractievoorzitter van de Haags PvdA, ziet graag dat er meer sociale huisvesting wordt toegevoegd aan de woonagenda. “750 woningen per jaar erbij, waar het op neer gaat komen, is bij lange na niet genoeg”, zegt Martijn. Hij is tevreden met de plannen voor nieuwe middeldure bouw. “Maar het is een moeilijke kwestie om die woningen middelduur te houden. Je ziet de prijzen van dit soort woningen over tijd enorm stijgen.”

De heren kunnen elkaar vinden in het idee om een keurmerk voor verhuurders te ontwikkelen. De vormgeving wordt nog onderzocht. “Het is enorm handig om bonafide en malafide verhuurders van elkaar te onderscheiden. Zeker voor studenten en expats”, aldus De Blok.

