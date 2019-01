Tot nu toe 122 schademeldingen na vonkenregen Scheveningen

Bij de gemeente Den Haag zijn 122 gevallen van schade binnengekomen als gevolg van de vonkenregen op Scheveningen tijdens de jaarwisseling. Dat zegt wethouder Rachid Guernaoui (Financiën) tijdens het debat van de gemeenteraad over de vonkenregen op Scheveningen.

De schade door het vreugdevuur op Scheveningen wordt nog onderzocht. Daarnaast wacht de gemeente af wie er aansprakelijk wordt gesteld voor de schade naar aanleiding van de vonkenregen. De gemeente wil niet op voorhand alle schades vergoeden.

Wethouder Guernaoui zegt wel toe dat “schrijnende gevallen direct worden geholpen”. Daarbij moet worden gedacht aan een kapotte jas of beschadigde fiets. Als even later wordt gevraagd of er “schrijnende gevallen” zijn gemeld, antwoordt Guernaoui: “Dat is niet het geval.”

Foto: Richard Mulder