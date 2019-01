“Wijkpand moet van Weimarstraat visitekaartje van Den Haag maken”

Initiatiefgroep ‘Wij Weimar’ heeft een eigen pand gekregen. Dit moet een verzamelplaats van organisaties worden die de wijk leefbaarder en duurzamer maken. Uiteindelijk moet dit ervoor gaan zorgen dat de Weimarstraat meer een visitekaartje voor Den Haag wordt. De locatie is donderdag door burgemeester Pauline Krikke geopend.

De burgemeester was zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. Hiervoor is zij in gesprek gegaan met bewoners van de Weimarstraat, volgens haar waren die erg gemotiveerd om bij te dragen aan de vooruitgang van de wijk. “Wat je ziet is dat betrokken wijkbewoners zorgen dat zo’n buurt weer een uplift krijgt. Daar zijn panden als dit heel belangrijk voor.”

Bewoners, winkeliers en welzijnswerkers zullen er gezamenlijk voor gaan zorgen dat de wijk wordt verbeterd. Zo moeten er meer activiteiten komen die mensen naar de Weimarstraat toetrekken, zodat deze populairder wordt. Penningmeester van ‘Wij Weimar’ Anne van der Kooi denkt dat de komst van het wijkpand ervoor kan zorgen dat de Weimarstraat er flink op vooruit gaat. “Wij gaan ervan uit dat als je alle positieve krachten van de wijk bundelt en die fysiek een plek kunt geven in dit pand, we negatieve zaken als huisjesmelkers of criminaliteit eruit kunnen verdrijven.”