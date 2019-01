CaDance Festival centraal in Kunstlicht op Den Haag FM

Lichaam oplossen in plaats van begraven of cremeren voorlopig geen optie bij Haagse begrafenisondernemer

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur voor het grootste deel aandacht aan het tweejaarlijkse CaDance Festival.

Van vrijdag 25 januari tot en met zaterdag 9 februari toont het voor de negentiende keer actuele ontwikkelingen in het Nederlandse danslandschap. Het programma in onder meer het Korzo theater en Theater aan het Spui omvat twaalf wereldpremières en zes Nederlandse premières met werk van veelal jonge, aanstormende en toonaangevende dansmakers die hun kijk op de wereld met ons delen.

Deze editie vestigt de aandacht op nieuwe verhalen. Het festivalthema ‘New Stories’ vertelt die verhalen in de taal van het lichaam. Moderne dans door makers van nu, gemaakt voor het publiek van nu, over de wereld waarin we nu leven. Het festival weerspiegelt de diversiteit en vrijheid van makers, die in deze tijd moeiteloos stijlen, disciplines en invalshoeken kruisen.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. En rond 11.45 uur de agendatips. Samenstelling en presentatie: Eric Korsten.

