Gemeenteraad buigt zich over toekomst Bronovo

De gemeente wil zich maximaal inzetten om de benodigde zorg in de wijk Benoordenhout in stand te houden, ook als het Bronovo ziekenhuis wordt gesloten. Er werden geopperd dat bij sluiten, de gemeente het eerste kooprecht moet krijgen en er eventueel een wijkziekenhuis van kan maken.

“Ik zie mogelijkheden om goede zorg beschikbaar te houden in de wijk voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Een wijkziekenhuis”, zegt raadslid Janneke Holman van de PvdA. “Dat kan heel mooi op de plek van het huidige Bronovo en daar kan het bestuur ook aan meehelpen.” Maar om dat te doen moet de gemeente eerst zorgen dat het iets in te zeggen heeft over het ziekenhuis. Momenteel ligt de keuze voor sluiting van het Bronovo bij de HMC-groep. “Daarom wil ik dat de gemeente als eerste de kans krijgt om het ziekenhuis te kopen wanneer het dicht en in de verkoop gaat,” aldus fractievoorzitter van de SP Hanne Drost.

Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, vanwege de bezorgdheid onder de bevolking. PVV-raadslid Karen Gerbrands noemde het “een non-debat”, omdat noch de Haagse gemeenteraad, noch de wethouder de mogelijk sluiting kan voorkomen.

Foto: Google Maps

