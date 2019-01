Haagse film Nemus over verboden liefde in première

De Haagse film Nemus gaat vrijdagavond in de zaal van Popradar Den Haag in première. De film is een verhaal over verboden liefde tussen en Turks meisje en een Nederlandse jongen. “Het gaat niet om goed of slecht, maar de film laat de kanten van beide culturen zien’, vertelt productieleider van de film Berry van den Bos op Den Haag FM.

De film maakt deel uit van het ‘Blepo Linkx Project’, een serie korte films die gelinkt zijn aan elkaar. Elke film staat op zichzelf maar er zijn ook verhaallijnen die doorlopen. Namus is de derde film die gemaakt is en speelt zich af in Den Haag. Het verhaal gaat over Kayra, een Turks meisje dat verliefd is op een Nederlandse jongen en daardoor in problemen komt met haar familie.

Nemus gaat vrijdagavond in première in de Popradar Zaal aan de Burgemeester Hovylaan 4, waar ook een gedeelte is opgenomen. “We beginnen rond een 20.00 uur met de eerste film van de reeks,” aldus Berry. Er zijn nog kaarten beschikbaar en te reserveren door een mailtje te sturen.

Luister hier naar het interview met Berry van den Bos en acteur Farkan Feskin op Den Haag FM.