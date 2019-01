Maurice Steijn keert terug in Den Haag: “Hopen op mooie wedstrijd met veel doelpunten”

ADO Den Haag-icoon Maurice Steijn keert zaterdagavond eenmalig terug in het Cars Jeans Stadion. Als trainer van VVV-Venlo is het de eerste keer dat Steijn een uitwedstrijd tegen zijn oude club speelt in de Eredivisie.

“Vorig jaar was ik geschorst”, zegt Steijn tegen Den Haag FM. “Dus het wordt een bijzondere wedstrijd.” Mogelijk stelt Maurice zaterdag zijn eigen zoon Sem op. Het pas zeventienjarige talent maakte voor de winterstop zijn eerste minuten als profvoetballer, uit tegen Feyenoord. Sem Steijn wordt dit seizoen gehuurd van ADO. “Maar als ik een kans voor open doel krijg schiet ik hem er gewoon in, ookal maak ik daar in Den Haag geen vrienden mee.”

De trainer van de Limburgers hoopt zaterdagavond op een mooie pot voetbal. “Laten we hopen dat beide ploegen het publiek vermaken”, aldus de oud-speler en trainer van ADO Den Haag. “Ik hoop op veel doelpunten en denk dat iedereen met 2-2 tevreden kan zijn. Dan drinken we achteraf lekker een biertje met zijn allen.” De wedstrijd tussen ADO Den Haag en VVV Venlo is zaterdagavond om 19.45 uur in het Cars Jeans Stadion

Luister hier naar het interview met Maurice en Sem Steijn op Den Haag FM.