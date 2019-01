CaDance Festival centraal in Kunstlicht op Den Haag FM

Lichaam oplossen in plaats van begraven of cremeren voorlopig geen optie bij Haagse begrafenisondernemer

Cremeren en begraven krijgen een alternatief als het aan minister Kajsa Ollongren ligt. Een van die alternatieven is resomeren, het oplossen van een lichaam. “Het resultaat is vergelijkbaar met as na cremeren, maar dan milieuvriendelijker”, vertelt de Haagse uitvaartondernemer Erik Boelkens op Den Haag FM.

Door een behandeling met kaliumhydroxide, hitte en hoge druk wordt een lichaam verwerkt tot er uiteindelijk een poeder overblijft. De vraag is volgens de eigenaar van uitvaartcentrum Atropos of mensen dit willen. “Het lichaam moet uit de kist en zonder kleding behandeld worden.” Daarnaast moet er speciale apparatuur worden aangeschaft om te kunnen resomeren.

“Cremeren is eigenlijk wel een belasting op het milieu, dus ik verwacht dat bepaalde mensen liever voor het duurzamere resomeren zouden kiezen.” Boelkens ziet het voorlopig niet zitten om dergelijke apparatuur aan te schaffen, mocht de methode worden toegestaan in Nederland.

Foto: maxpixel.net

Luister hier naar het interview met Erik Boelkens op Den Haag FM.