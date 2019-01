Lichaam oplossen in plaats van begraven of cremeren voorlopig geen optie bij Haagse begrafenisondernemer

Optreden Youp van ’t Hek Winternachten festival gaat niet door

Het optreden van Youp van ’t Hek van zaterdag op Winternachten festival gaat niet door. De cabaretier heeft zich afgemeld omdat hij ziek is, meldt de organisatie.

Zaterdagmiddag 19 januari zou Van ’t Hek als onderdeel van het festival in Theater aan het Spui in Den Haag de roman Wij van David Nicholls bespreken. Dit programma, NRC Leesclub Live, is geannuleerd.

Bezoekers krijgen hun aankoopbedrag retour of kunnen kiezen om een van de twee overige zaterdagmiddagprogramma’s van het Winternachten festival te bezoeken. Het 24e Winternachten internationaal literatuurfestival loopt nog tot en met zondag.

Foto: Vera de kok (Wikipedia)