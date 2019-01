“Rattenoverlast Moerwijk alleen maar erger geworden”

Ondanks een reeks van aangekondigde maatregelen is de rattenoverlast in Moerwijk volgens bewoners van de wijk alleen maar erger geworden. Vrijdag verricht wethouder Richard de Mos de opening van een onlangs geplaatste broodcontainer. Een van de maatregelen uit het zogenaamde rattenoffensief.

“Sinds offensief van eind november is het probleem alleen maar erger geworden”, zegt bewoner en oprichter van Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk Connie Ligtvoet vrijdag op Den Haag FM. “Wethouder De Mos heeft een hoop beloofd maar er is niks gebeurd”, aldus een boze Connie. Onderdeel van het rattenoffensief is onder andere strengere handhaving. “Daar merken we niks van, het enige moment dat er meer handhavers op straat waren, was tijdens oud en nieuw. Maar nog steeds gooit iedereen zijn afval op straat”, zegt Connie.

Voorafgaand aan de opening hield Richard de Mos een spreekuur in het wijkgebouw aan het Heeswijkplein, waar de bewoners hun beklag konden doen over het rattenprobleem. Ook kreeg de wethouder van de actiegroep een flinke stapel foto’s van vuilnisoverlast overhandigd.

Extra handhavers

Tijdens het spreekuur kondigde de wethouder extra maatregelen aan om de overlast tegen te gaan. Zo komen gaan er per 1 februari twee extra twee extra BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) door de wijk patrouilleren en worden er waarschuwingsborden geplaatst, die bewoners erop moeten attenderen hun afval niet op straat te gooien.

Foto: Edal Anton Lefterov

Luister hier naar het interview met Connie Ligtvoet op Den Haag FM.