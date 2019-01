Spuigasten over Bronovo en wegstemmen Brexit-deal

In het nieuwe politieke radioprogramma Spuigasten wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de mogelijke sluiting van HMC Bronovo en de gevolgen van het wegstemmen van de Brexit-deal.

De Haagse gemeenteraadscommissie boog zich donderdag over de mogelijke sluiting van HMC Bronovo. Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, vanwege de bezorgdheid onder de bevolking. PVV-raadslid Karen Gerbrands noemde het ‘een non-debat’, omdat noch de Haagse gemeenteraad, noch de wethouder de mogelijk sluiting kan voorkomen. Wat heeft het debat volgens Roopram en Gerbrands opgeleverd?

Het Britse Lagerhuis heeft de Brexit-deal met 432 stemmen tegen en 202 stemmen vóór in grote meerderheid weggestemd. De uitslag betekent een verpletterende nederlaag voor premier May. Het Lagerhuis telt 650 zetels, dus 16 parlementariërs hebben zich van stemming onthouden. 118 Conservatieve partijgenoten van May hebben met de tegenstanders meegestemd. Wat zijn deze gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Nederland – Den Haag in het bijzonder? Te gast is de Haagse politicus Hans van Baalen, delegatieleider namens de VVD in het Europees Parlement.

Spuigasten is een nieuw wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Spuigasten is de opvolger van het programma Nieuwslicht (van 2014 tot en met 2017 op Den Haag FM). Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.