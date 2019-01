Gemeenteraad buigt zich over toekomst Bronovo

Wethouder kondigt extra maatregelen aan tegen rattenoverlast in Moerwijk

De bewoners van Moerwijk worden al tijden geteisterd door een rattenplaag. De dieren lopen door portieken, tuinen en op straat. Afgelopen zomer kondigde wethouder Richard de Mos een heus rattenoffensief aan. De overlast is ondanks het plan van de wethouder juist erger geworden, zegt een aantal buurtbewoners.

“Het is verschrikkelijk. Mensen durven niet meer naar buiten”, zegt Conny Ligtvoet van actiegroep Rattenprobleem Moerwijk. Vrijdagochtend deed ze haar beklag op Den Haag FM en vervolgens aan wethouder Richard de Mos, die actief meedenkt aan een oplossing. Een onderdeel daarvan is een broodcontainer op het Heeswijkplein. De wethouder Buitenruimte verrichtte vrijdag de officiële opening.

De broodcontainer moet ervoor zorgen dat de Moerwijkers hun bammetjes daarin weggooien in plaats van op straat. Het is niet de enige maatregel tegen de rattenoverlast. “Vanaf 1 februari komen hier nog twee extra handhavers om mensen te bekeuren als ze etensresten op straat gooien”, zegt De Mos. Bovendien wil hij direct de overtreders op de bon slingeren, in plaats van eerst een waarschuwing te geven.

Terugkeer

Over een aantal maanden keert de wethouder terug naar de wijk om te kijken of zijn maatregelen effect hebben gehad. Ligtvoet hoopt dat de ratten voor de zomer definitief uit het straatbeeld verdwenen zijn. “We willen niet dat ze net als vorig jaar weer tikkertje met elkaar gaan spelen.”