Berbers vieren Amazigh Nieuwjaar in Zuiderstrand Theater

De negende editie van de Amazigh Nieuwjaarsviering is vrijdag op feestelijke wijze in het Zuiderstrand Theater gevierd. Volgens de Noord Afrikaanse jaartelling van de berbers wordt het 2969ste jaar gevierd. Vrijdagavond liep het theater vol met mensen van diverse nationaliteiten. Samen hadden zij in ieder geval een overeenkomst: interesse in de berbercultuur.

Mede-organisatrice Najat Benseddiq verteld “we willen op deze manier mensen kennis laten maken met de Amazigher cultuur. Over het algemeen zijn de Marokkanen die in Nederland wonen Amazigher en deze cultuur heeft toch heel erg haar eigen facetten.”

Voor deze nieuwjaarsviering is de band Agraf speciaal overgevlogen vanuit Marokko. Voor leadzanger Nasre-Eddine is het heel bijzonder om tijdens de festiviteit op te treden. “Ik vind het heel fijn om met mijn broeders en zusters hier te zien. Ik geniet daar intens van.”