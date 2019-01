Finalisten ‘Puike Plannen’ bekend, stem op jouw favoriete Haagse initiatief

De jury van het gemeente-initiatief ‘Puike Plannen’ heeft vrijdag de drie finalisten bekend gemaakt. Een zelfvoorzienend clubhuis voor jongeren, de plasticvrije stad ‘Plastic Free The Hague’ en een metershoge ooievaar ‘De Geluksvogel’ zijn de gelukkige inzendingen.

Vrijdagavond was in het Paardcafé de halve finale van de competitie waarin elf deelnemers hun idee konden pitchen aan de zevenkoppige jury. Ook wethouder Richard de Mos van economie was hierbij aanwezig. Uiteindelijk ging de jury, met onder anderen Den Haag FM-presentator Justin Verkijk, in beraad en kwamen ze tot deze drie finalisten.

Vanaf nu is het woord aan de Hagenaar. De drie overgebleven deelnemers starten hun campagne en via de website kunnen inwoners van Den Haag zelf hun favoriet kiezen. Stemmen kan tot en met 3 februari.

Foto: Bas Bogers

