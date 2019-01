Politie rolt drugspand op in Transvaal

Grote brand in Schevenings restaurant

In de keuken van restaurant La Galleria aan de Scheveningse boulevard woedde vrijdagavond rond 18.30 uur een grote brand.

Door de brand waren meerdere restaurants aan de boulevard enige tijd ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond.

Rond 20.00 uur was de brand geblust. Over de schade bij La Galleria en de omgevende restaurants is niks bekend.

Den Haag – Brand in keuken Restaurant op de strandweg Scheveningen is uit. Brandweer controleert omliggende panden en na controle zullen die vrijgegeven worden. Stichting Salvage is ter plaatse voor de schadeafwikkeling. Einde berichtgeving. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) 18 januari 2019