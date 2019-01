WINACTIE: Gratis naar Tante Joke Karaoke op vrijdag 25 januari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Tante Joke Karaoke op vrijdag 25 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

‘The eye of the tiger’, ‘I love rock and roll’, ‘Born to be wild’, ‘Africa’, ‘Grease lightning’, jij bepaalt met welk nummer je wilt shinen tijdens het grootste live-karaoke-spektakel van Nederland. Dus kom maar door met de meeschreeuwhits, liefdesduetten en muziek om op te dansen. Hits van voor je geboorte tot nu. Vraag jouw favoriete nummer aan en jij bent voor even de leadzanger van je eigen band. Jij zingt, zij spelen! Geen podiumbeest? Geen probleem, het publiek heeft vanavond de zware taak om plezier te maken. Een avond lachen, gieren en heel hard brullen. Zo’n avond dat het bier niet aan te slepen is.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Tante Joke Karaoke op vrijdag 25 januari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

