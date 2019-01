20 miljoen bezoekers voor World Forum

World Forum The Hague heeft zaterdagavond haar 20 miljoenste bezoeker verwelkomt. World Forum viert op 14 en 16 maart 2019 haar 50-jarig bestaan en heeft in de periode van 1969 tot 2019 20 miljoen bezoekers mogen verwelkomen op congressen en tijdens culturele evenementen.

De 20 milljoenste bezoeker werd ontvangen door wethouder Richard de Mos en General Manager World Forum The Hague, Michiel Middendorf.

De 20 miljoenste bezoeker was aanwezig bij de voorstelling Nights on Broadway – A Tribute to The Bee Gees.