5 centimeter sneeuw in de stad

Volgens de weermodellen gaat het dinsdag sneeuwen in Den Haag, er kan zo’n 5 centimeter vallen. In de ochtend wordt de eerste sneeuw verwacht en deze blijft ook liggen omdat de temperatuur net onder het vriespunt blijft. In de middag wordt het zonniger, maar blijft de kans op sneeuw. In de loop van de middag gaat het dooien en de sneeuwval ook overgaan in regen.

Hou komende dinsdag dus rekening met een drukkere ochtend- en avondspits.