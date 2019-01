Europarlementariër Hans van Baalen: “Haagse expertise gebruiken voor Brexit”

VVD-Europarlementariër Hans van Baalen denkt dat Den Haag mogelijke oplossingen kan bieden voor de Brexit. Dat zei de Haagse politicus zaterdag in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Het Britse Lagerhuis heeft de Brexit-deal met 432 stemmen tegen en 202 stemmen vóór in grote meerderheid weggestemd. De uitslag betekent een verpletterende nederlaag voor premier May. Maar het betekent ook dat zij op zoek moet naar een oplossing om de impasse te doorbreken.

Van Baalen: “In Den Haag zitten allerlei instellingen die heel goede ideeën hebben, maar het zijn de zeventwintig regeringsleiders – waaronder Mark Rutte en mevrouw May, de achtentwintigste, nog steeds – die eruit moeten komen. Ik heb nog geen voorstellen gehoord die zo innovatief zijn dat je zegt: die handtekening, over een halfuur kunnen we hem zetten. Maar natuurlijk moet je de expertise gebruiken die in Den Haag ligt.”

“Je hebt de Haagse campus van de Leidse Universiteit, daar zitten knappe koppen. Het is meer het aanleveren van ideeën, want de burgemeester van Den Haag kan niet zeggen: ‘Mevrouw May en meneer Rutte, gaat u zitten, zo moet het.’ Helaas.”