Joe Jackson en Maggie Rogers in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Joe Jackson en Maggie Rogers (foto).

De focus van dit programma ligt op nieuwe muziek, niet per se op nieuwe artiesten of nieuwe genres. Joe Jackson is bijvoorbeeld al 40 jaar bezig en zijn nieuwste album is niet erg vernieuwend – wel goed en daarom hoor je zondagavond een track in de uitzending. Jong en goed is er ook genoeg, bijvoorbeeld de debuutplaat van Maggie Rogers.

Meer nieuwe releases zijn er van Ariana Grande, De Staat, James Blake, Hozier, Jade Bird, The Killers, Jacob Banks, Deerhunter, India Arie en Robbie Williams is terug met maar liefst twee singels.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

